Presley Ann

Tal como muitas pessoas que se encontram em quarentena, o ator Pierce Brosnan tem aproveitado para estar o mais natural possível.

Com a barba por fazer e o cabelo branco, o ator de 66 anos surgiu irreconhecível em algumas fotografias partilhadas pelo Daily Mail.

As imagens foram tiradas durante um 'passeio higiénico' do ator que está em isolamento com a família, no Hawai.