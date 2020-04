Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock, aproveitou as redes sociais para desabafar sobre o seu casamento e a forma positiva como a quarentena tem afectado a sua relação.

De quarentena com a mulher, Lauren Hashian e as duas das filhas, Lia, de quatro anos, e Tiana, de dois, o ator norte-americano confessou que

“Reconhecemos que durante este período não estaríamos na nossa capacidade intelectual e emocional plena. Ficas mais irritado, chateado e pode acabar em tensões. Quando isso acontece, seguras a tua companheira pelos ombros, como eu faço com a Lauren, olhas diretamente nos olhos e dizes com convicção: ‘Querida, não estás errada… Só não estás habituada a estar certa’. Depois contas alguns segundos até se começarem a rir”, começou por dizer.

“Descobri que a quarentena teve um efeito muito positivo no meu relacionamento. Honestamente, quando isto começou, nas duas primeiras semanas de quarentena, fiquei muito chato. Precisava de estar sempre a pedir desculpas", revelou, dizendo que a situação mudou.

"Sejam ouvintes ainda melhores, comuniquem melhor. Reconheçam que agora não estamos com total capacidade do cérebro, nem com estabilidade emocional..." escreveu na legenda do vídeo onde deu conselhos a alguns fãs.

Recorde-se que 'The Rock' é ainda pai de Simone, de 18 anos, fruto de uma relação anterior.