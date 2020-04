Esta sexta-feira, dia 17 de abril, Cuca Roseta partilhou uma imagem rara na sua conta oficial do Instagram. Reservada no que toca à família, a fadista partilhou uma imagem ao lado do marido, João Lapa, e deixou-lhe uma declaração de amor.

O casal está junto desde 2015 e da relação nasceu Benedita, de três anos. Recorde-se que a cantora é ainda mãe de Lopo, fruto de um antigo relacionamento.