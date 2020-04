Instagram

A Covid-19 veio transtornar a vida e milhões de pessoas em todo o mundo e são muitos os portugueses que se encontram ainda retidos no estrangeiro e sem solução para poderem regressar a Portugal. Entre eles, o cantor de música popular Sérgio Rossi, que ficou retido na Austrália, para onde viajou para um espetáculo.

A propagação do novo coronavírus deu-se de tal forma repentina que acabou por não conseguiu regressar e, em declarações à revista tvmais confessou que o mais difícil está a ser a gestão das saudades dos filhos, Iara, de 16 anos, e Sérgio, de dez.

“Fui apanhado no olho da tempestade (…) Estou a sofrer. Tenho chorado com saudades e eles também. Ainda no outro dia, falei com o meu filho e que, em lágrimas, me perguntava porque é que eu não podia voltar para Portugal”, contou ainda o artista à mesma publicação.