SIC MULHER, DR

A família de Gustavo Santos acaba de aumentar. O apresentador foi pai pela segunda vez no passado mês de março, mais precisamente há 20 dias. A novidade foi dada pelo próprio esta quinta-feira, 16 de abril, em conversa com Fátima Lopes, no programa A Tarde é Sua, da TVI.

Gustavo Santos e a mulher, Sofia, deram as boas-vindas a um menino, o pequeno Xavier. Porém, devido ao surto do novo coronavírus, o apresentador não pôde assistir ao parto. "Nós soubemos uma semana antes, aproximadamente, que eu não poderia estar presente. Foi uma choradeira. Eu e a Sofia choramos muito", começou por contar.

"Chego ao Hospital de Cascais, onde o Salvador também tinha nascido [...], e foi muito doloroso para a Sofia porque não teria o 'palhaço' ao lado dela que a faria rir o tempo todo, e para mim porque eu sou um pai que é pai. Foi como se me estivessem a arrancar um direito meu. Um sonho meu de poder assistir ao primeiro segundo do Xavier", confidenciou.

"Temos de deixar de olhar para o nosso umbigo e perceber o que é a humanidade", acrescentando que conheceu o filho pessoalmente, dois dias após o seu nascimento.