Esta quinta-feira, 16 de abril, é uma dia especial para Carolina Dieckmann. Davi, o filho mais velho da atriz brasileira, completa 21 anos. Uma data que a artista fez questão de assinalar nas redes sociais com uma mensagem especial e várias imagens do jovem, desde a infância até aos dias de hoje.

"Abriste esses olhos pela primeira vez, no meu colo. HOJE, só que há 21 anos. Eu lembro-Me, filho. Por um instante o mundo parou um infinito. Nasceste rosa como o quartzo do amor e eu chorei uma semana. Eu conferi a sua respiração até ter certeza mais que absoluta que poderias fazer isso sozinho", começou por escrever.

"Tu preferias o cinema mudo, a preto branco, em vez da Disney colorida e quando vias o ‘Rei Leão’, dizias que o Chaplin era mais divertido. Eu acho que sempre soubeste que as cores pouco importam, moram dentro de ti, filho. Depois veio a bola, o Flamengo e lá foste ver novamente o mudo bicolor", continuou.

"Tu fizeste sempre tudo certo, mesmo sabendo que podias errar. Tu és mais justo do que o mundo e tens a retidão que nem Terra teria de fosse quadrada. Estás pronto, filho. Prontinho para errar, ter dúvidas, incerteza e ser gente grande de verdade. Feliz aniversário, Davi", rematou.

Recorde-se que o jovem é fruto do seu antigo relacionamento de Carolina Dieckmann com o também ator, Marcos Frota. Além de Davi, a atriz é mãe de José, com 12 anos, fruto do seu casamento com Tiago Worcman.