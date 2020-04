Fernando Póvoas foi um dos famosos que decidiu aceitar o desafio de Amigos Improváveis e abriu as portas da sua casa a Gonçalo Figueiredo. Os dois tornaram-se grandes amigos e Gonçalo começou, inclusive, a trabalhar numa das clínicas do médico.

Esta quinta-feira, 16 de abril, Fernando Póvoas esteve n' O Programa da Cristina e não poupou elogios ao jovem. "Tivemos uma convivência gira. Tivemos muitas conversas interessante", começou por dizer.

"Muito educado, bom ouvinte, com um prazer enorme de aprender, um bocadinho diferente dos desta época. Eu gostava que ele saísse um bocadinho mais à noite. Ele é muito caseiro. De maneira que que hoje é meu colaborar na clínica, convidei-o para trabalhar comigo e fi-lo com muita satisfação…. Assim sabia que se o convidasse e ele aceitasse, podíamos continuar a conviver, caso contrário a distância podia matar a relação", frisou, acrescentado que jovem foi ‘adotado’ por toda a sua família. "A minha neta todos os dias fala no Gonçalo. "Temos que telefonar para ele através de videochamada", confidenciou.

Entretanto, Gonçalo surpreendeu Fernando Póvoas através de uma videochamada no programa das manhãs da SIC, destacando a boa experiência que ambos vivenciaram em Amigos Improváveis.

"Foi uma ótima experiência. Não me arrependo de nada e se pudesse repetir, repetia novamente. O senhor que tem aí sentado ao seu lado é um grande amigo e foi umas das melhores pessoas que eu conheci nesta experiência e orgulho-me muito disso", salientou, acrescentado: "Desde que entrei em casa dele, fui muito bem recebido por toda a família".