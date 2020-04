Numa altura em que Portugal avança para quase um mês de quarentena, as saudades dos familiares já apertam. Longe da filha, Patrícia Tavares falou com sobre o facto da filha de ter viajado para fora de Portugal.

"Foi uma decisão tomada em família, achámos que ela estava lá melhor", começa por dizer sobre a ida da filha para a Ásia no início do março. "Quando isto começou em Portugal, o pico em Singapura já tinha acontecido e ela foi. Esta lá quase há um mês.Tenho muitas saudades da minha filhota, já com 18 anos", revelado à VIP que Carolina está com o pai.

Em isolamento social, em casa, a atriz de Terra Brava adiantou ainda que sente saudades do irmão, a viver sozinho na Noruega, do pai, da sobrinha. "É bom pensar que as pessoas nos fazem falta. Acredito muito que nós vamos sempre mais longe acompanhados. A família e os amigos são a melhor companhia", explicou.

Atualmente, Singapura tem pouco mais de 2100 casos do novo coravírus, num total de 7 mortes. Portugal aproxima-se dos 16 mil casos.