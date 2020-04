Não é fácil estabelecer uma rotina para pais separados que têm filhos em comum, sobretudo em tempo de quarentena e isolamento social face ao novo coronavírus. Jessica Athayde e Diogo Amaral terão encontrado uma solução.

A atriz revelou durante um direto de Bruno Nogueira para o Instagram que o ator da SIC viverá na mesma casa durante os próximos 15 dias para estar com Oliver, o bebé de ambos. Durante a conversa com o humorista, Jessica Athayde adiantou que Diogo Amaral dormia no sofá.

O ator terá passado outros 15 dias com o filho mais velho, Mateus, fruto da relação anterior com Vera Kolodzig. "Nós somos pessoas civilizadas", comentou Jessica.

Os atores namoraram cerca de dois anos e separaram-se, pouco tempo antes do nascimento de Oliver, em junho do ano passado, e sempre mantiveram uma relação saudável.