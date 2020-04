Reprodução Instagram, DR

Estar em isolamento social em família, com crianças, exige inúmeros desafios, desde na ocupação do tempo. Que o diga Hilary Duff, que para combater o aborrecimento, deixou-se maquilhar pelo filho mais velho, Luca, de oito anos.

O resultado final foi partilhado pela artista através de um divertido vídeo nas redes sociais, conforme pode ver mais abaixo.

Recorde-se que Luca é fruto do antigo casamento de Hilary Duff com Mike Comrie. A artista é também mãe de uma menina, Bansk Violet, de um ano e meio, fruto do seu atual relacionamento com Matthew Koma.