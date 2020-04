A seguirem as recomendações das autoridades devido ao surto do novo coronavírus, o príncipe William de Inglaterra e Kate Middleton estão a cumprir isolamento social e tal como maioria dos súbditos britânicos também alteraram as suas rotinas e estão trabalhar a partir de casa.

Esta quarta-feira, 8 de abril, os duques de Cambridge tiveram a oportunidade de fazer uma videochamada especial. O casal esteve à conversa com os alunos e profissionais da escola primária de West Yorkshire para conhecer a rotina daqueles que permanecem nas escolas. Como é o caso de alunos filhos de médicos, enfermeiros, motoristas, polícias e empregados de supermercado.

"Os professores do Reino Unido estão a dedicar o seu tempo para manter as escolas abertas às crianças cujos pais são trabalhadores de serviços essenciais e/ou que sejam de grupos de risco. Nesta conversa, o duque e a duquesa de Cambridge agradeceram pelo trabalho árduo dos profissionais e ainda aproveitaram para desejar uma feliz Páscoa às crianças", pode ler-se na legenda da publicação partilhada na página de Instagram do Palácio de Kensington.