Infetado com o novo conoravírus, Boris Johnson continua internado nos Cuidados Intensivos, mas está a recuperar. O chanceler do Tesouro, Rishi Sunak, informou que o primeiro-ministro “continua a fazer progressos constantes”. Contudo, a equipa médica que o acompanha alerta que “pode levar meses” até que Boris Johnson esteja recuperado por completo.

O Daily Mail adianta ainda que as melhorias permitiram que o primeiro-ministro do Reino Unido, de 55 anos, falasse com a namorada, Carrie Symonds, de 32, que espera o primeiro filho de ambos.

Recorde-se que, mais de dez dias depois de ter testado positivo à Covid-19, os sintomas continuaram a agravar-se e no último domingo, dia 5, deu entrada numa Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital St. Thomas por precisar de oxigénio. Os médicos revelam que, até à data, não precisou de ventilador nem foi diagnosticado com pneumonia.