Johnny Nunez

Iyanna Mayweather, filha da antiga lenda do boxe, Floyd Mayweather, foi detida por agressão com arma branca.

De acordo com o TMZ, a jovem, de 19 anos, foi presa após se acusada de esfaquear uma mulher na madrugada deste sábado, dia 4 de abril, em Houston, Texas.

Segundo a publicação o incidente ocorreu na casa do rapper Youngboy. A filha de Mayweather terá confrontado com uma mulher que estava na casa do músico, identificada pelo TMZ como Lapattra Lashai Jacobs.

De acordo com informações obtidas pelos media internacionais, a discussão subiu de tom e Iyanna acabou por atacar a outra mulher com uma faca.