Este domingo, dia 5 de abril, Enrique Iglesias deixou os fãs com um sorriso rasgado, ao partilhar um vídeo com a filha de dois meses, Mary, fruto da relação com Anna Kurnikova.

Eis a primeira foto do filho recém-nascido de Enrique Iglesias e Anna Kournikova

O cantor espanhol, de 44 anos, partilhou um momento em que dança com a bebé ao seu colo e a publicação não passou despercebida aos fãs, que encheram a caixa de comentários com elogios à família.

Recorde-se que Enrique Inglesias e Anna Kurnikova estão juntos há quase duas décadas e são pais de Lucy, Nicholas e Mary.

Ex-padrasto de Enrique Iglesias morre com coronavírus

Getty Images