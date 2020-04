Instagram

Com cabeleireiros e esteticistas fechados por causa do surto do novo coronavírus são cada vez mais as famosas que decidem fazer tratamentos de beleza em casa. No caso de Isaurinha Jardim foi mais do que um simples retoque: a jovem arriscou e deixou o namorado, Leonardo Mota, cortar-lhe o cabelo e mostrou tudo nas Stories do Instagram.

“Deixei o Leo corta-me o cabelo… Prevejo o pior”, escreveu a filha mais nova de Cinha Jardim, antes de revelar fotografias que mostram o antes e o depois. Espreite a galeria abaixo:

Recorde-se que Isaurinha Jardim e Leonardo Mota assumiram publicamente a sua relação em outubro de 2018. Pouco mais de um ano depois deram as boas-vindas à primeira filha em comum, Gracinha.

