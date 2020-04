Axelle/Bauer-Griffin

Katy Perry e Orlando Bloom revelaram no mês passado que iam ser pais. A aguardar a chegada do primeiro filho em comum, a cantora e o ator resolveram revelar de forma original, através das redes sociais, o sexo do bebé.

Orlando Bloom estava há seis meses em celibato quando conheceu Katy Perry

A artista partilhou uma imagem do companheiro com bolo cor-de-rosa na cara e na legenda escreveu apenas: "É uma rapariga".

A publicação deixou os fãs do casal em êxtase, que encheram a caixa de comentários com emojis de corações.

Pouco tempo antes da avó morrer, Katy Perry conta-lhe que está grávida. Veja o vídeo emotivo

Resta agora saber qual o nome da primeira filha do casal.