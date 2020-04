Julian Finney

Fernando Santos está de luto. A mãe do selecionador nacional faleceu este sábado, dia 4 de abril, tal como avança a Federação Portuguesa de Futebol, que publicou uma mensagem do presidente Fernando Gomes.

"Foi com profunda consternação que tomei conhecimento, hoje, da morte de Maria de Lurdes Santos, mãe do Selecionador Nacional Fernando Santos. Sei dos profundos laços de admiração, cumplicidade, amizade e amor que os ligavam e da profunda tristeza que representa para toda a sua família, amigos e colegas a sua perda. Tendo igualmente sido testemunha de toda a dedicação que devotou ,desde sempre, mas, em particular, ao longo dos últimos meses de doença à senhora sua mãe, deixo-lhe uma genuína mas sempre insuficiente palavra de conforto nesta ocasião. Em nome pessoal e de toda a Federação Portuguesa de Futebol receba os nossos mais sentidos e sinceros pêsames. Um abraço pleno de amizade", pode ler-se.

Recorde-se que Maria de Lurdes Fernandes Santos lutava há algum tempo contra uma doença prolongada.