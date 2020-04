Recentemente diagnosticado com Covid-19, Fernando Rocha celebrou este sábado, dia 4 de abril, o aniversário de casamento. Apesar de das circunstâncias, o humorista não deixou passar a data em branco e, na sua conta oficial do Instagram, partilhou uma imagem ao lado de Sónia e na legenda dedicou-lhe uma bonita homenagem.

Com Covid-19, Fernando Rocha fala sobre a difícil recuperação: "Vomitava o que não tinha no estômago"



"Faz hoje 21 anos, tu sempre me acompanhaste, apoiaste em todas as batalhas e nesta minha última batalha, contra o covid19, sempre estiveste ao meu lado, sabendo que eu estava contaminado, entravas no quarto para me levar a comida. Santos? Anjos? Para quê se eu tenho uma deusa que olha por mim. Amar é cuidar e tu sempre colocaste o meu benefício à frente dos teus e isso é duma grandeza humana que não é para todos. Parabéns meu amor, pelos 21 anos de casada.", pode ler-se na legenda da imagem.