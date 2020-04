Jeff Kravitz

Pink junta-se à lista de celebridades infectadas com Covid-19. A cantora, de 40 anos, partilhou a notícia através das redes sociais, num longo desabafo onde revelou que o o filho de três anos, Jameson, também apresentou os mesmos sintomas.

"Há duas semanas o meu filho de três anos, Jameson, e eu começamos a mostrar sintomas de Covid-19. Felizmente o nosso médico teve acesso aos testes e soube que eu estava positiva para Coronavírus. A minha família já estava de quarentena e assim ficámos por mais duas semanas, seguindo as instruções do nosso médico. Há uns dias voltamos a testar e deu negativo", começou por dizer, criticando as medidas tomadas pelo governo e que considera um "fracasso absoluto".

"As pessoas precisam de saber que a doença afeta jovens e idosos, saudáveis e insalubres, ricos e pobres, e devemos tornar os testes gratuitos e mais acessíveis para proteger os nossos filhos, famílias, amigos e comunidades", diz ainda no extenso texto, revelando ainda que irá doar dinheiro para alguns hospitais.

