Ricardo Castro esteve à conversa com Fátima Lopes, no programa A Tarde é Sua, esta quinta-feira, dia 2 de abril, a propósito do seu novo livro, 'Superação', mas acabou por falar sobre um tema que o tem deixado mais em baixo.

Separado da mãe da filha, o ator está de quarentena, por causa da pandemia do Covid-19, e por isso não consegue estar com Matilde, de sete anos.

"A minha filha vive com a mãe, a avó e o tio na zona do Porto. Com esta história toda não vejo a minha filha há quase um mês. Não tem sido fácil. Tenho saudades dela", confessou à apresentadora revelando ainda que apesar disso fala diariamente com a filha por videochamadas. "Tenho falado com ela e ainda ontem estive a fazer os trabalhos [da escola]. Ela fotográfa com o telemóvel que lhe ofereci. Acho que é um bom motivo para ter telemóvel neste caso, principalmente para os pais separados", explicou.