Reprodução Instagram

Matias Damásio partilhou um texto emotivo com os seus seguidores nas redes sociais esta quinta-feira, 2 de abril. O cantor abriu o coração e falou sobre o autismo do filho, Matias, de 12 anos.

"A cura do autismo é dar amor. Respeitem e apoiem por favor o apelo do meu filho Raul Damásio, mais conhecido por Matias, que aos quatro anos foi diagnosticado com o autismo", começou por escrever na legenda de um vídeo em que o pequeno Matias surge a dizer: “Respeita e apoia, por favor” .

De seguida, o artista recordou o dia em que descobriu que o filho sofria de autismo. "Na altura, a pior notícia que havia recebido em toda minha vida... Até perceber melhor, eu e a Carolina chorámos muito e foi muito difícil para a família toda, porque havia, e ,até hoje, houve poucos avanços sobre as causas e possíveis curas", confidenciou.

"Desde aquela altura que convivo no silêncio, com muita dor e, sobretudo, com um sentimento de impotência, por não conseguir ajudar o meu próprio filho. Ou seja, conquistei sonhos, gravei e vendi muitos e muitos discos, ganhei discos de ouro, cantei nos grandes palcos, ganhei prémios e viajei o mundo inteiro como sempre sonhei! Mas, se me perguntassem hoje, eu trocaria tudo isto por uma condição melhor para o meu Matias", continuou.

"O Matias hoje cresceu e aos oito anos chamou-me de pai, acreditem foi melhor do que ganhar o Grammy. Com o passar do tempo, procurámos várias ajudas: terapias, lemos livros e conversámos com vários doutores em todo o mundo. Foi evoluindo, até descobrirmos, que a meta não era só ele ser igual aos outros irmãos. Além de o tornar independente, a nossa meta foi também mostrar-lhe todos os minutos da nossa vida o amor que sentíamos e vamos sempre sentir por ele, fazê-lo sentir a importância que tem na nossa vida", salientou.

Por fim, o artista destacou a importância da família no crescimento do menino. "O amor cura o Matias todos os dias. Acima de tudo, o amor incondicional de Mãe, porque a Carolina para além de uma grande mulher, é a melhor mãe que o Matias podia ter. Ela e os meus filhos Eli e Gabriel que compensam a minha ausência e o fazem sentir cada vez mais amado e feliz. Obrigado por serem os “anjos da guarda” do Matias. O Matias adora beijinhos e abraços, é uma criança muito especial. O maior tesouro das nossas vidas", rematou.