Instagram

José Luís Cardoso, que se tornou conhecido após participar no programa Casados À Primeira Vista, está com receio de ter sido infetado com o novo coronavírus. Foi o próprio a contar que a empregada da mãe esteve em contacto uma mulher de 90 anos que testou positivo à Covid-19.

O antiquário portuense começou o período de quarentena em casa da mãe, de 89 anos, embora nenhum dos dois tenha, até agora, apresentado sintomas. O anúncio foi feito pelo próprio nas redes sociais e, mais tarde, em declarações à revista TV7 Dias explicou: “É uma aflição enorme, estou muito preocupado (…) Liguei para a Saúde 24, disseram para ir controlando, medindo a febre e ao mínimo sintoma voltar a ligar para eles. É uma chatice tremenda e esta espera é um sufoco”.

Instagram

“A minha mãe faz 90 anos em outubro. Se lá chegarmos…”, referiu ainda, mostrando-se verdadeiramente preocupado com o desenrolar da situação, sobretudo devido à idade avançada da mãe.

Recorde-se que José Luís Cardoso viveu com os pais até há bem pouco tempo. Contudo, depois da morte do pai, em janeiro último, acabou por sair devido a alegadas divergências com a irmã.