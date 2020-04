Monica Morgan

Bill Withers, um dos grandes nomes da música soul, autor de temas como Lean on Me ou Ain't No Sunshine morreu aos 81 anos.

Quem anunciou a notícia foi a família, num comunicado oficial. Já o The Guardian, avançou que a morte estará relacionada com problemas de coração.

Ao longo da sua carreira Bill Withers arrecadou três Grammys e, em 2015, entrou no Rock and Roll Hall of Fame.