A notícia surpreendeu os brasileiros. Stênio Garcia, depois de 47 anos ao serviço da Globo, tinha sido despedido. O ator de 87 anos deu a novidade nas redes sociais, mas foi a mulher, Marilene Saade que avançou com mais pormenores.

"Noutro dia ele teve a pressão alta e na segunda vomitou. Sabes quando a pessoa fica 'aérea'? Ele diz que está confuso", revelou a mulher do ator, numa entrevista ao Notícias da TV. "Ele está muito abalado e não está a tocar mais no assunto", adiantou.

Stênio terá recebido três médicos em casa, após o despedimento, que foi comunicado há quase um mês. A Globo teria dito ao ator que teria de integrar uma das suas produções até ao final do mês de março. No dia 27 de março, numa entrevista de televisão, o ator revelou que tinha sido escolhido para entrar numa novela em 2021, de Glória Perez. A conversa com a autora seria retomada após o fim da pandemia. Mas surgiu, para o choque do ator, o seu despedimento.

Ao 'A Tarde é sua', da RedeTV!, o ator disse que vai recorrer na decisão da Globo e vai processar a estação por assédio moral e por ressarcimento de salários.

O ator terá uma reforma entre os 879 e 967 euros, segundo a mulher.