No passado dia 15 de março, Preta Gil revelou através das redes sociais que tinha sido diagnosticada com Covid-19. A cantora brasileira revelou que os primeiros sintomas foram calafrios, dor de cabeça, no corpo e até na garganta, mas que nunca teve febre.

Agora, de regresso a casa, Preta Gil deixou uma longa mensagem nas redes sociais onde falou sobre como viveu os 14 dias de isolamento e como se sente.

"Hoje estou bem, os sintomas mais chatos já foram embora, o meu paladar e olfato não voltaram totalmente e a dor de ouvido persiste, mas não posso e não quero reclamar pois estou viva e quero dizer para ti que agora estás a sentir o que senti, acalma o teu coração, tem fé em deus que vais ficar bem! Tudo vai passar (...) o isolamento é social, mas não afetivo, por isso demonstre carinho, cuidado, preocupação, ligue (...) porque o isolamento de afeto esse é insuportável", pode ler-se na legenda onde apela ainda para que as pessoas fiquem em casa.