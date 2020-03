O cantor Ronan Keating, de 43 anos, foi pai pela quinta vez.

Coco Knox Keating nasceu na passada sexta-feira, 27 de setembro, e é fruto do casamento do cantor com Storm.

A notícia foi anunciada nas redes sociais. Ronan publicou uma fotografia pós-parto na sua conta de Instagram e escreveu: "Olá mundo! Um pouco de alegria neste momento com a chegada segura da nossa menina".

Além de Coco, o músico é ainda pai de Cooper, da atual relação, Jack, de 21, Missy, de 19, e Ali, de 14, do casamento passado com Yvonne Connolly.

Reprodução Instagram, DR