Espanha é o quarto país do mundo mais afetado pelo surto do novo coronavírus, tendo registado mais 6 mil vítimas mortais, sendo centenas os profissionais de saúde no combate à epidemia.É o caso de Clara Alvarado, conhecida por dar vida à personagem Adriana na primeira e na segunda temporada da série La Casa de Papel. A atriz espanhola, que tem um curso de enfermagem, deixou de lado a representação para estar como enfermeira na linha da frente do combate à Covid-19.

“Decidi vestir a bata na semana passada. Terça ou quarta-feira vi que a coisa estava a ficar muito, muito feia, sobretudo em Madrid, e tenho muitas amigas enfermeiras com quem estava em contacto. Estava consciente da falta de pessoal médico e senti a necessidade de ajudar e de não ser apenas espectadora", afirmou a atriz ao jornal La Vanguardia.

Recorde-se que Itziar Ituño, atriz que interpreta a personagem Lisboa na série espanhola, revelou recentemente estar infetada com o novo coronavírus (saber mais aqui). La de Casa de Papel está de volta à Netflix já no próximo dia 3 de abril com a estreia da quarta temporada.