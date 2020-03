Reprodução Kensington Palace

“A todos os médicos, enfermeiros, auxiliares de saúde, farmacêuticos, voluntários e todo o staff do Serviço Nacional de Saúde que trabalham incansavelmente para ajudar todos os afetados pela Covid-19: obrigado”. É esta a mensagem divulgada nas redes sociais do Palácio de Kensington, a residência oficial do príncipe William e de Catherine Middleton em Londres, a agradecer o trabalho de todos os que tentam combater diariamente a pandemia que agora afeta a Europa, depois de ter começado em dezembro na China.

A acompanhar estas palavras estão imagens raras dos filhos do casal – George, de seis anos, Charlotte, de quatro, e Louis, de quase dois – a aplaudir os ‘heróis’ desta luta.

De acordo com os últimos números oficiais, já morreram 578 pessoas no Reino Unido com o novo coronavírus e são já mais de 11600 os infetados.