Reprodução Instagram/ Getty Images, DR

Keanu Reeves é canadense. Marcos Jeeves é brasileiro. Poderiam ser irmãos gémeos? Talvez. No entanto, trata-se de um 'sósia' da estrela de Hollywood, como destaca a imprensa brasileira.

O homem deixou a Internet completamente chocada com as semelhanças com o ator e até o desafiaram: “Uma pessoa disse-me: ‘Será que sem barba também ficas parecido com o Keanu Reeves?’ Aceitei o desafio. Tirei a barba hoje, 21 de março de 2020”, escreveu numa publicação nas redes sociais.

Resultado? Com ou sem barba, Marcos não deixa de se parecer com o ator de Matrix e John Wick. Veja a imagem acima e compare!