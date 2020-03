Fernando Rocha testou positivo ao exame de Covid-19, de acordo com o resultado que recebeu esta sexta-feira, 17, num vídeo (ver acima) que publicou nas redes sociais.

O humorista encontra-se em casa e regressou de uma digressão aos Estados Unidos e a França no passado dia 14, tendo ficado em quarentena voluntária desde essa data.

Com as gravações do "Não Há Crise" interrompidas desde o dia 4 de março, Fernando Rocha atuou nos dias 7, 8 e 9 em Paris e em Nova Iorque e Filadélfia nos dias 12 e 14.

SIC MULTIMÉDIA