Instagram

Morreu esta quinta-feira, 26 de março, o ator norte-americano Mark Blum. A notícia foi confirmada em comunicado pela agência Efe: “É com profunda tristeza que informo que o nosso amigo e antigo membro do Conselho de Direção [do Sindicato de Atores], Mark Blum morreu em resultado de complicações derivadas do coronavírus”.

Mark Blum, de 69 anos, foi ainda recordado com “um ator com grande talento”, “um enorme ser humano” e “um mestre” da sétima arte.

Desesperadamente Procurando Susana (1985), Crocodilo Dundee (1986) e Verdade ou Mentira (2003) são alguns dos muitos filmes em que participou.