Shakira recorreu às redes sociais para dar uma boa notícia: a empresa responsável pela produção e distribuição das fragrâncias da linha de perfumes da cantora parou as fábricas em prol de um bem maior.

A Puig começou a produzir álcool gel que, segundo a artista, será doado ao governo espanhol para ajudar na prevenção e contenção do novo coronavírus. "Muito orgulhosa dos esforços positivos das empresas nestes tempos difíceis, como os meus parceiros na Puig, que dedicam as suas fábricas de perfume à produção de álcool gel para ser doado ao governo espanhol", escreveu na legenda de uma série de fotografias da produção do produto em curso.

"Um grande exemplo. Espero que inspire outras empresas", rematou. Recorde-se que Espanha é um dos países mais afetados pela pandemia com 4089 mortos e 56.188 infetados.