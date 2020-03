A notícia foi avançada pelo TMZ. Grace Gummer, filha de Meryl Streep, assinou os papéis do divórcio, separando-se do músico, Tay Strathairn. A existência do casamento foi justamente confirmada com a documentação da separação já que não era público que ambos tinham casado.

O ex-casal foi visto junto pela primeira vez em 2017, mas os dois nunca se pronunciaram sobre a relação de ambos. Segundo o The Blast, conheceram-se ainda em crianças nas gravações Rio Selvagem, filme protagonizado pelos pais de ambos.

Grace Gummer é atriz, mais conhecida pelo seu papel na série Mr. Robot e Tay Strathairn fez parte das bandas parte Dawes e Edward Sharpe and the Magnetic Zeros.

Monica Schipper