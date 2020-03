Já nasceu a bebé de Sofia Fernandes. A repórter do E-Especial foi mãe pela segunda vez, esta segunda-feira , dia 23, com o nascimento de uma menina, Esperança. Uma imagem da bebé foi partilhada nas redes sociais

Reprodução Instagram, DR

"Em nome da segurança as futuras mães vão sozinhas para o grande momento:esta é a nossa primeira selfie Esperança, apesar da oferta simpática da enfermeira mas pareceu-me que não devia desperdiçar o tempo destes heróis dos nossos tempos e de todo o país! A nossa Esperança chegou forte e saudável e não podíamos estar mais felizes.Obrigada pela vossa força à distância, amigos e desconhecidos!, escreveu a apresentadora no seu Instagram.

Numa entrevista ao site do Fama Show, Sofia revelou que um novo bebé era há muito planeado. "Era um grande desejo. O Zé é filho único e sempre quis que o Sebastião não fosse. Queríamos muito que tivesse acontecido mais cedo e já estávamos com os níveis de anisedade no limite. Em bom rigor, esta é uma gravidez planeada e desejada há três anos", disse a apresentadora da SIC que trabalha na estação de Paço de Arcos há 18 anos.

"Tomei alguma medicação hormonal neste processo e já aumentei bastante de peso. Para evitar qualquer risco parei por completo o exercício físico e, confesso, desleixei a dieta", confessou nesta entrevista ao site da SIC Mulher.

Esperança e Sebastião são fruto do casamento da apresentadora com José Barbosa.