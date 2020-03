O cantor country Kenny Rogers morreu na noite de sexta-feira, dia 20, aos 81 anos, informou a família em comunicado durante este sábado, dia 21.

Num hospital, Rogers morreu de causas naturais rodeado pela família, na sua casa em Sandy Springs, Geórgia, segundo o comunicado divulgado nas redes sociais. O músico estava em cuidados hospitalares.

"A família está a planear uma perquena cerimónia privada neste momento, preocupada com a emergência nacional da COVID-19. Espera ansiosamente celebrar a vida de Kenny publicamente com seus amigos e fãs numa data posterior ", assim se lê na nota.

Lucille, Lady ou The Gambler são apenas alguns dos êxitos do músico country que conquistou os Estados Unidos nas décadas de 70 e 80. Tinha uma longa amizade com Dolly Parton com quem atuou por inúmeras vezes em concertos e digressões.

Abandonou a carreira em 2017, aos 79 anos.