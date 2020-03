Regressada de Londres, April Ivy marcou presença no desfile de Gonçalo Peixoto, este sábado, na ModaLisboa, que decorreu nas antigas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento (OGFE), no Campo de Santa Clara.

"Já acabei, por enquanto, todas as músicas que tenho estado lá a gravar. Voltei porque já gravei também os videoclipes e agora estou cá [em Portugal] à espera que saia", contou a cantora de 20 anos ao site do Fama Show.

Para o single do álbum, April Apry revela que a equipa responsável pelo videoclipe ganhou um Óscar no ano passado. "São de outro mundo e mais não posso revelar”, adiantando que é a sua música preferida de tudo o que já compôs. A 3 de abril é lançada nova música.

Mariana Gonçalves, mais conhecida por April Ivy, esteve a viver em Londres, cidade onde também mora o irmão, e naturalmente mais longe da família, dos amigos e do namorado, o jogador Rúben Dias.

"Eu acabo por nem considerar que não há um relacionamento à distância”, explica a artista. "Estou a duas horas daqui e é como se fosse ao Porto e regressasse de carro", exemplifica. "Consigo conciliar a minha vida com as pessoas de cá e ainda não fiquei em Londres por longas temporadas, por enquanto", garante.

April Ivy tinha gravado algumas músicas em espanhol, mas foi abordada por uma equipa inglesa. "Foi Londres que me escolheu. Uns produtores ingleses que me contactaram e tudo se proporcionou para que eu conhecesse mais pessoas por lá", continuou, acrescentando que está contente com a sua representação em Inglaterra e que em Portugal está label free, isto é, sem ligação a qualquer editora.