Daniele Rugani foi o primeiro jogador da Juventus - clube onde atua Cristiano Ronaldo - a ser diagnosticado com Covid-19. Entretanto, dias depois, a namorada do futebolista, Michela Persico, recebeu o mesmo diagnóstico. Grávida de quatro meses, a jovem testou positivo no exame de despistagem do novo coronavírus.

"Resultado positivo, mas assintomático! Acabei de obter o resultado, mas o quero tranquilizar toda a gente no que diz respeito à minha saúde. Estou bem! Muito obrigado pelo vosso carinho", revelou nas redes sociais.

Em declarações à revista italiana Chi, Michela confessou a sua preocupação com o estado de saúde do bebé. "Ainda nem consigo falar sobre isto. Neste momento, tenho que perceber o que vai acontecer. Espero que o vírus não afete a gravidez. Os médicos garantiram-me que não deve haver problemas. Mas coloquem-se no meu lugar: tenho um medo infinito", explicou.

Recorde-se que Itália é o segundo país do mundo com mais casos de infeção por Covid-19. Até ao momento, naquele país, foram diagnosticadas mais de 40 mil pessoas com o novo coronavírus, tendo-se registado mais de 3 mil mortos. Mais de 4 mil pessoas já se encontram recuperadas.