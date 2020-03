Instagram

A atriz brasileira Débora Nascimento explicou através das redes sociais que se encontra em isolamento voluntário por estar engripada e não ter a certeza que não é mais uma das infetadas pelo novo coronavírus.

“Os sintomas da gripe ficaram cada vez mais intensos, com um pouco de febre e tosse. E um pouco de falta de ar. Ontem (terça-feira), fui para o hospital para fazer exames, porque a vontade de ir para o Rio é grande… estou longe da minha bebé. Queria saber se é uma gripe ou não é”, explicou a artista, de 34 anos, no Instagram.

De referir que Débora Nascimento é mãe de Bella, que completa dois anos no próximo dia 14 de abril. A menina é fruto do casamento entretanto terminado da atriz com o ator José Loreto. Recorde-se que os dois se separaram no início de 2019, depois de um escândalo de traição. Saiba mais AQUI!

Instagram