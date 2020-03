Instagram

Helena Costa tem passado estes primeiros dias de quarentena com as suas filhas gémeas, Mercedes e Maria do Mar, que completam um ano no final de junho, e com a mãe. Isto porque o seu marido, Frederico Formigal, regressou de viagem no sábado passado, dia 14, e tem estado em isolamento num anexo da residência do casal. Foi a própria atriz que partilhou a situação nas redes sociais.

“Queria apelar para ficarem em casa. Eu sei que a realidade de cada um é muito diferente (…) Vamos cumprir as regras e rezar para que corra tudo bem o mais rápido possível”, começou por dizer, antes de explicar: “A minha realidade tem sido: Eu sozinha em casa com as miúdas. A minha mãe ajuda-me. Ajuda-me bastante, mas na verdade há muita coisa que não sabe (…) O pai está de quarentena, isolado num anexo. Ainda está a dormir. Ele veio no sábado passado, dia 14, de avião e não queremos correr qualquer tipo de risco. Estou cansada, mas pelo menos a salvaguardar que nada acontece”.

Já esta sexta-feira, dia 20, Helena Costa publicou no Instagram um pequeno vídeo que mostra um carrinho do laboratório a sair da entrada da sua casa e escreveu: “Análises do pai a caminho! Se tudo correr bem, amanhã entro de férias!!”.

