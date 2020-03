Instagram

Com Portugal em ‘estado de emergência’ e muita gente em casa em quarentena, há também muitos portugueses que continuam a sair todos os dias para trabalhar. É o caso de Manuel Luís Goucha, que não dispensa o uso da máscara, como mostrou esta quinta-feira, 19 de março, quando terminou mais uma manhã de trabalho.

Instagram

“A caminho de casa 😷😁”, escreveu na legenda de uma fotografia partilhada no Instagram.

A caixa de comentários rapidamente se encheu e entre muitos elogios e agradecimentos pelo exemplo, houve também quem deixasse um alerta ao apresentador. “Maneeeellll leia as normas da DGS please! 🙏 Ajude os profissionais de saúde e todos os cidadãos a dar um bom exemplo e não use máscara”, escreveu uma das suas fãs.

E a verdade é que o uso da máscara por pessoas não infetadas por Covid-19 não é recomendado pela Direção-Geral de Saúde.