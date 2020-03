Instagram

Portugal está a enfrentar um momento nunca antes vivido e ainda estamos todos a adaptar-nos a esta nova realidade. As recomendações são de prudência máxima, cumprimento das nomas de higiene e isolamento. Contudo, há quem não possa ficar em casa e tenha de continuar a trabalhar, como é o caso de Leonor Poeiras, por exemplo.

“Eu tenho estado sozinha estes dias em casa e já não vejo o meu filho há dez dias. Estou tranquilíssima, estamos a tomar todas as precauções, portanto, para todos aqueles que estão na minha situação, sozinhos, sem sequer conseguirem estar com os filhos, um abraço gigante e muito, muito solidário", disse a apresentadora da TVI em direto no programa A Tarde É Sua, onde se encontra a substituir Fátima Lopes, em casa de quarentena depois de um colega do seu filho Filipe ter contactado com um infetado por Covid-19. Saiba mais AQUI!

António é fruto do casamento de Leonor Poeiras com o jornalista Miguel Braga, terminado em 2011.