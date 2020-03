Instagram

Rita Ferro Rodrigues partilhou com os seus seguidores nas redes sociais um vídeo emocionante gravado em Itália. Nas imagens, uma mulher canta parte da ópera La Traviata, de Giuseppe Verdi, na varanda do seu apartamento, sob o olhar atento e cúmplice do seu filho.

“Que beleza. Em Itália, uma mãe como eu, com um filho da idade do meu - com a voz que eu não tenho - a fazer o que pode para animar a vizinhança em isolamento. ❤️ Brava! Bato palmas desta minha janela em Lisboa”, comentou a apresentadora de televisão.

O momento não deixou ninguém indiferente. Entre as dezenas de comentários está um da fadista Raquel Tavares, que anunciou recentemente uma pausa na sua carreira musical. “E eu que tenho andado a conter as lágrimas porque acho que o riso é que tem que prevalecer, com ‘isto’ não consegui... ❤️”, assumiu a artista, que agora está a dedicar-se a uma nova paixão, a apresentação, como repórter do programa da SIC Olhó Baião.

Ontem, dia 17, Rita Ferro Rodrigues também tinha brindado os seus fãs com um vídeo que mostra os surpreendentes dotes do seu marido, Rúben Vieira, a tocar concertina. Ora espreite: