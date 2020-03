Pedro Barroso perdeu a luta contra a doença. O cantor e compositor, de 69 anos, encontrava-se internado “fase terminal da doença”, tal como avançou o seu filho, Nuno Barroso, na semana passada. Foi aliás, o músico quem confirmou a notícia da morte através da sua página de Facebook.

“Lamento informar o falecimento do meu pai, António Pedro da Silva Chora Barroso”, escreveu o vocalista dos Alémmar.

Natural do Ribatejo, Pedro Barroso, de 69 anos, é uma das vozes da Revolução de Abril e autor de canções como Cantarei, Menina dos Olhos de Água, Viva Quem Canta ou Música-Música. O último grande concerto do músico remonta a 2017, quando celebrou 50 anos de carreira no Teatro Tivoli, em Lisboa.