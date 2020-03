Instagram

O presidente do Brasil terá tido resultado positivo no teste de despiste do novo coronavírus. A notícia é avançada pela Fox News e carece, para já, de confirmação oficial.

Recorde-se que Jair Bolsonaro foi testado depois do seu secretário de comunicação ter sido infetado.

De acordo com o canal de televisão, a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília já pediu informações porque o presidente norte-americano, Donald Trump, esteve com Jair Bolsonaro e Fábio Wajngarten num jantar na Florida.

Está previsto que Trump fale ao país às 15h00 de Washington (19h00 em Lisboa).