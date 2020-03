Carlos Alvarez

Os reis Felipe VI e Letizia de Espanha fizeram esta quinta-feira, 12 de março, o teste para saberem se estão ou não infetados com o novo coronavírus. Uma decisão que surgiu depois de ter sido tornado público que Irene Montero, ministra para a Igualdade, teve um resultado positivo, o que causou preocupação na Casa Real porque esta esteve no mesmo evento que a rainha no passado dia 6, em Madrid.

Entretanto, esta manhã, a Casa Real espanhola informou através de um comunicado, que o resultado dos dois testes deu negativo, garantindo que vão ser seguidas à risca as recomendações das autoridades de saúde.

"Os resultados dos testes do COVID-19, realizados ontem às Suas Majestades, os Reis, deram negativo. Seguindo as recomendações das autoridades de saúde, Sua Majestade a Rainha permanecerá sem atividades e executará a temperatura periódica, tomando os controles necessários nessas situações", pode ler-se.