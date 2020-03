O estado de alerta e contenção em que portugal se encontra devido ao coronavírus está a fazer com os portugueses tenham de desmarcar uma série de planos que já tinha sido feita.

É o caso de Rita Pereira. A atriz que está prestes a celebrar o seu aniversário publicou esta quinta-feira, 12 de março, uma fotografia na sua conta de Instagram, onde surge rodeada pela família - o namorado e filho.

Na descrição da fotografia Rita confessa que graças à pandemia teve de fazer algumas alterações dos planos mas é o mais seguro a fazer: "Amanhã faço anos. Vai ser uma sexta feira 13, que sempre disse ser um dia de sorte. Cancelei o almoço com a minha família, cancelei o meu jantar de aniversário com amigos, cancelei a minha festa de aniversário, cancelei a minha viagem de aniversário. Se estou triste?! Um bocadinho, mas com a certeza de que estou a fazer o que está certo para proteger os meus e os outros".

De seguida sublinhou ainda a importância de cumprir as ordens dadas pela DGS: "Almoço, janto, festejo e viajo noutra altura, porque isso pode ser feito quando eu quiser. Prevenir-nos tem de ser AGORA! Não são só os profissionais de saúde que vão conseguir impedir que o vírus infecte mais pessoas, somos nós, com a mudança de hábitos e rotinas".

Reprodução Instagram, DR