SIC

São já muitas as escolas, universidades e serviços públicos que encerraram as suas portas por causa do novo surto de coronavírus que chegou a Portugal esta semana e que está a causar muita preocupação. Mas esta quarta-feira, dia 11, o comportamento irresponsável de pessoas que deveriam estar em quarentena – em vez de encherem as praias da linha de Cascais – causou muita revolta nas redes sociais e o jornalista da SIC Bento Rodrigues não ficou indiferente.

>> ABERTURA DO ‘PRIMEIRO JORNAL’ POR BENTO RODRIGUES TORNA-SE VIRAL

“A ministra da Saúde pede responsabilidade perante as inacreditáveis imagens de praias cheias. Marta Temido lembra que estar em isolamento não é estar de férias. E acrescento: não é ir à praia, não é passear no café, não é ir ao centro comercial, não é estar em contacto com pessoas. Estar em isolamento ou evitar o contacto é estar em casa, é manter a distância social, e ter cuidados de higiene redobrados, é cuidar de si e com isso cuidar de nós”, lembrou o pivô da SIC.

Veja o vídeo abaixo: