Assunção Cristas está de quarentena. A notícia é avançada pelo Observador, que revela que antiga Ministra da Agricultura e do Mar se encontrava numa reunião na Câmara Municipal de Lisboa esta manhã, 12 de março, quando foi informada que um amigo com quem jantou no fim de semana está infetado com o novo coronavírus.

A mesma publicação refere que os outros participantes da reunião mudaram de sala para continuarem os trabalhos e que foram tomadas medidas imediatas de desinfeção do local.