DR

José Oliveira e Costa morreu esta segunda-feira, aos 84 anos, vítima de doença prolongada. O funeral realiza-se esta quarta-feira, a partir das 17h30, na Basílica da Estrela, em Lisboa.

O antigo banqueiro e ex-governante foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais do governo PSD liderado por Cavaco Silva e fundador do grupo SLN/BPN.

Em 1998, assumiu funções como presidente do BPN, sendo em 2008 detido e em 2017 condenado por suspeitas de burla, abuso de confiança e fraude fiscal (entre outros crimes), no âmbito das irregularidades que levaram ao colapso e à nacionalização do banco português.