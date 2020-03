Prestes a ser mãe, Sofia Fernandes levou o filho de 4 anos, Sebastião, a conhecer a Maternidade do Hospital Lusíadas Lisboa onde, dentro de semanas, terá a sua filha.

Esta é uma visita é organizada pelo hospital e é dedicada ao papel do irmão mais velho que aliás, como a apresentadora revelou, Sebastião está ansioso por desempenhar. Sofia contou em exclusivo ao FamaShow que o filho pôde conhecer locais como o bloco de partos ou o internamento de obstetrícia, e ainda experimentar algumas tarefas que no futuro com certeza irá desempenhar - como mudar de fralda, despir e vestir o bebé ou dar colo.

"Uma das nossas principais preocupações é que o Sebastião não se sinta menos amado e esta explicação e participação em todo o processo fê-lo sentir-se importante, sobretudo no momento que recebeu o diploma! Para quem dizia que não queria trocar as fraldas da irmã, não queria parar de o fazer com o bebé boneco!", revelou.

A apresentadora da SIC contou também que o filho queria muito ter uma irmã e, por esse motivo, ficou muito feliz ao saber a sua vontade se iria verificar. Além disso, já começa a ficar ansioso com a sua chegada, que foi prometida pelos pais no início da primavera: "Já começa a achar que nunca mais chega a Primavera".

Sebastião até já escolhe os brinquedos que quer partilhar com a irmã e dá imensos "beijinhos e abracinhos" na barriga da mãe. Aliás, como Sofia confessa: "Até repreende a irmã por dar demasiados pontapés!".

Aos 9 meses de gravidez, a apresentadora do E-Especial revelou que está a ter uma gravidez tranquila e sem sobressaltos: "Não me posso queixar: tem sido uma gravidez tranquila sem nenhum sobressalto, o que é uma benção sobretudo pelo facto de já ter 43 anos", afirmou.

Ainda assim, não deixa de sentir algumas limitações: "Tendo já uma criança em casa custa-me mais a parte das limitações naturais: sentir mais cansaço, ter de evitar carregar pesos, não poder pegar no Sebastião ao colo desde Julho do ano passado. Apesar disto e de insónias desde o início , acho que comecei a sentir alguma nostagia ao perceber que é quase inevitável que esta seja a última vez que estou grávida".

Por fim, Sofia contou que os únicos preparativos que tiveram, até agora, foi o espaço a que terá direito no quarto dos pais. "Como vamos ter casa nova no fim do ano só lá é que ela vai ter o seu quarto. Os únicos preparativos que fizemos foram no sentido de preparar o espaço dela no quarto dos pais- coitadinha, já é mesmo segunda filha que não tem direito a todos os mimos!", afirmou entre risos.